Terribile incidente in scooter, 16enne grave al Cardarelli: la comunità prega per Dalila Somma Vesuviana 6 Dicembre 2021

Un terribile incidente in scooter si è consumato lo scorso sabato a Casalnuovo di Napoli, comune dell’area vesuviana. Lo scontro sarebbe avvenuto in via Nazionale delle Puglie nelle vicinanze di un incrocio. Ad avere la peggio, da quanto riporta canaleuno.it, sarebbe stata una ragazza minorenne di appena 16 anni. Dalila, questo il nome della giovanissima coinvolta nell’incidente, è stata così trasportata in rianimazione all’ospedale Cardarelli. Dove le sue condizioni restano molto gravi. Il conducente del motorino, invece, sembra esserne uscito illeso.

Nel mentre le comunità di Casalnuovo e Somma Vesuviana, quest’ultimo è il comune dove vive la giovanissima, si stringono attorno alla famiglia della giovane e si uniscono nella preghiera.