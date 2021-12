0 Facebook Gomorra 5, chi è ‘o Munaciello: il nuovo protagonista della serie tv Gomorra Spettacolo 3 Dicembre 2021 15:23 Di Fabiana Coppola 2'

Nella quinta stagione di Gomorra emergono nuovi personaggi malvagi che muovono le fila della lotta tra Genny Savatano e Ciro Di Marzio. L’Immortale è tornato ed è subito guerra a Secondigliano per le piazze di spaccio. Tra i personaggi nuovi dell’ultima stagione sicuramente un ruolo di rilievo hanno ‘O Maestrale e ‘O Munaciello.

Chi è ‘O Munaciello?

Si tratta di un personaggio molto tenebroso che determina l’unione la fine delle dinamiche tra i Levante e i Savastano. A interpretare il personaggio è stato Carmine Paternoster, l’attore del ’72 che ha partecipato anche al film, Gomorra di Matteo Garrone.

‘O Munaciello è nella serie tv un capopiazza ambizioso che si schiera prima con i Levante e poi li tradisce a favore di Genny Savastano. Il suo personaggio è presentato come un uomo arrivista, basso, taciturno e ambizioso. Vuole una posizione di prestigio nella criminalità napoletana e cerca di fare di tutto per ottenerla. Non identifica un personaggio specifico appartenente al mondo reale, ma interpreta la classica bassa manovalanza criminale che farebbe di tutto per scalare il potere. Quello che però si ispira alla realtà è l’agguato ai Levante, che avviene proprio grazie a lui.

L’agguato ai Levante può essere avvicinato all’assalto a Poggio Vallesana. Il 10 giugno del 1984 un commando composto da una decina di persone, con a capo Antonio Bardellino, si presentò a Poggio Vallesana a Marano, quartier generale della famiglia Nuvoletta. Il commando, armato di pistole, fucili e mitra, fece irruzione nella masseria del boss Lorenzo Nuvoletta. Morì solo Ciro Nuvoletta, 38 anni: fratello di Lorenzo e Angelo che venne sparato in volto da Bardellino.