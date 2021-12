0 Facebook Maria De Filippi compie 60 anni, la rivelazione di Maurizio Costanzo: “Tra di noi c’è amicizia” Spettacolo 3 Dicembre 2021 16:16 Di redazione 1'

Maria De Filippi compie 60 anni il 5 dicembre e il marito, Maurizio Costanzo, ha svelato molto su di lei e sul loro rapporto.

Compleanno Maria De Filippi

“Ci sarà una cena con quattro o cinque persone a tavola. La verità è che noi puntiamo sempre sull’intimità – rivela al settimanale Oggi – E’ la cosa che ci piace di più. Io e Maria siamo sposati da 27 anni e la risposerei anche domani. Perché? In lei ho trovato comprensione e tra di noi c’è amicizia. Sbaglia chi sottovaluta questo sentimento: in una coppia è essenziale. Senza amicizia non ci può essere solidarietà. Ho avuto altre tre mogli – prosegue – ci ho messo un po’ a trovare la persona giusta”.

“Non ho avuto la lucidità di comprenderlo subito – confessa- Me ne sono reso veramente conto dopo tre o quattro anni. Non c’è il momento preciso impresso nella memoria, la sensazione è piuttosto quella del consolidarsi di una intima, profonda convinzione”.