Addio alla guarriera della "Terra dei Fuochi", Teresa muore di cancro: aveva solo 58 anni Caivano 3 Dicembre 2021

Ancora una vittima della “Terra dei Fuochi”. Questa volta il cancro ha portato via Teresa Scuotto, morta nelle scorse ore a soli 52 anni. A darne il tirste annuncio è stato il parroco del parco verde di Caivano, don Maurizio Patriciello. “Arrivederci in paradiso, Teresa. Padre Maurizio e la “tua” comunità” scrive lo stesso sacerdote sui social postando anche una foto dove si mostra la donna sorridente in una giornta al mare.

Addio alla guarriera della “Terra dei Fuochi”

Teresa, come ricorda oggi don Patriciello, era stata negli anni una vera e propria guerriera contro l’inquinamento di cui soffre la sua terra. “Addio, Teresa – racconta il parroco di Caivano a Il Mattino – . Abbiamo pregato e sperato insieme. Insieme siamo stati divorati dalla sete di giustizia e di verità. Insieme abbiamo lottato perché la Terra dei Fuochi smettesse di mietere vittime. Adesso che sei al cospetto del buon Dio, non ci abbandonare. Continua a farci compagnia. Addio, Teresa. Solo la certezza della vita eterna può sciogliere lentamente il nodo che ci serra la gola e il cuore. Addio, Teresa. Padre Maurizio o la mia stella cometa come amavi chiamarmi tu“.