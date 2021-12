Lutto per il sindaco nel Napoletano, addio a nonna Maria: “Ora salutami il nonno” 

Lutto a Bacoli, comune dell’area flegrea, dove ieri è venuta a mancare la nonna del primo cittadino Josi Gerardo Della Ragione. In queste ore così l’intera comunità bacolese si stringe attorno al dolore del sindaco e della sua famiglia. “ Grazie a voi tutti per la vicinanza – scrive Della Ragione sui social – l’affetto. Siete stati molto cari. È il ciclo naturale della vita, ma lasciare i propri nonni resta sempre un passaggio molto intenso. Un abbraccio forte a nonna Maria. In cielo, con nonno Fattino. Insieme a nonno Gennaro e nonna Rosetta. Vi ringrazio per quanto mi avete insegnato. E per quello che oggi sono. Siete nei miei pensieri. Siete nel mio cuore“.

Il cordoglio cittadino

In tanti in queste ore stanno scrivendo al primo cittadino per portargli la propria vicinanza dopo la triste perdita di nonna Maria Scamardella. “L’associazione – scrivono i colleghi di partito – e il gruppo consiliare di Freebacoli si stringono al dolore che ha colpito il Sindaco Josi Gerardo Della Ragione, e la sua famiglia, per la perdita della cara nonna MARIA SCAMARDELLA“. “I nonni – insiste una cittadina bacolese – sono uno degli affetti più grandi che ognuno di noi può avere, e avere avuto la fortuna di viverli è sicuramente un dono della vita. Ancora sentite condoglianze”.