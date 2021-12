0 Facebook Marito violento allontanato dalla moglie si arrampica sul balcone: “Ora ti faccio vedere io” Area Nord 2 Dicembre 2021 13:13 Di redazione 1'

Paura e delirio a Marano, comune a nord di Napoli, dove questa notte i carabinieri hanno bloccato un uomo intento ad arrampicarsi al balcone della moglie. Il 40enne era stato, infatti, sottoposto ad una misura cautelare per maltrattamenti in famiglia e quindi non si poteva avvicinare alla abitazione coniugale.

Lo spavento della moglie

A chiamare i soccorsi, dopo attimi di spavento, è stata la stessa moglie una volta visto il marito arrampicarsi verso il suo balcone. All’arrivo, repentino, dei militari dell’Arma, l’uomo era ancora alle prese con l’arrampicata così è stato prontamente fermato, in tempo. Evitando, difatti, che la situazione potesse precipitare. Dopo essere stato tratto in arresto al momento l’uomo resta i n attesa di giudizio.