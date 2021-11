0 Facebook Lutto a Napoli, è morto Antonio Primicierio: il cordoglio del circolo Posillipo È morto Antonio Primicierio. La triste notizia comunicata in post sulla pagina Facebook del prestigioso circolo sportivo napoletano Cronaca 26 Novembre 2021 17:35 Di redazione 2'

La triste notizia è stata comunicata dal Circolo Nautico Posillipo. Nel post pubblicato su Facebook, è stata annunciata una dolorosa scomparsa. Una perdita per la città e per il mondo dello sport locale.

È infatti deceduto Antonio Primicierio, socio del circolo e responsabile di lunga data della segreteria sportiva. Primicierio è stato un simbolo per tanti ragazzi visto che ha sempre accompagnato le squadre giovanili.

Primicierio se n’è andato lo scorso mercoledì. Quest’oggi ci sono stati i funerali. In tanti hanno voluto riservagli l’ultimo saluto. Numerosi i messaggi d’affetto e cordoglio per lui e la sua famiglia. In molti lo ricordano come una persona in gamba, solare e per bene.

Ci ha lasciato mercoledì Antonio Primicerio, socio del nostro sodalizio e figura tanto cara alla pallanuoto, per aver gestito la Segreteria Sportiva per diversi anni, accompagnando da dirigente le formazioni giovanili.

Ex pallanuotista della RN Napoli, da persona pura e passionale, ha vissuto sempre con il nostro sport nel cuore. Questa mattina, alle ore 11.00, gli abbiamo dato un ultimo saluto, presso la parrocchia di S. Maria della libera. L’ intero Circolo si stringe attorno alla famiglia. Che la sua anima riposi in pace.