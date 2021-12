0 Facebook L’avvocato più giovane d’Italia è una napoletana: “Un valore aggiunto per fare sempre meglio” Napoli Città 2 Dicembre 2021 11:51 Di redazione 1'

L’avvocato più giovane d’Italia è Ylenia Maiuri, una 25enne napoletana. A comunicare la bella notizia è stato direttamente il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Antonio Tafuri a seguito della cerimonia di giuramento svolta nella sala Metafora del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli.

La gioia della neo avvocata

“E’ un prestigio e un onore – ha spiegato la stessa Ylenia Maiuri all’Ansa – far parte dell’ordine forense partenopeo, spero che la mia giovane età rappresenti un valore aggiunto per fare sempre meglio, ribadisco che la passione e l’abnegazione siano le fondamenta della nobile professione forense“. Adesso la stessa affiancherà il noto avvocato Emilio Coppola nel suo studio legale che già da domani cambierà nome in “Studio Legale Coppola & Maiuri”.