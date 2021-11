0 Facebook Lacrime nel Napoletano, muore giovane padre: l’addio a Giuseppe. “Mi si è gelato il sangue” Caivano 26 Novembre 2021 17:03 Di redazione 2'

Lutto a Caivano, comune a nord di Napoli, dove nelle ultime ore si è spento, improvvisamente, il giovane Giuseppe Galasso. Lasciando l’intera comunità cittadina nel pieno dello sconforto. La stessa che oggi si unisce al dolore di amici e familiari. Giuseppe lascia una moglie e due figli . La tragica scomparsa sarebbe avvenuta mentre lo stesso stava lavorando quando, improvvisamente, si è accasciato al suolo.

Il dramma di amici e parenti

“Cugino mio – scrive Carmela sui social – ci ai spezzato il cuore non ho parole R i.p angelo bello e dai tantissima forza alla tua famiglia“. “Mi si è gelato il sangue quando ho saputo.. – racconta invece sui social l’amico Emanuele – . Quante volte ci incontravamo sulle scale: io rientravo a casa e tu uscivi per andare a lavoro. “Fai semp tard Emanuè!!” lo avrai ripetuto migliaia di volte “Ahah, Buona giornata Giusè, m vac a cucca” Proteggi costantemente tua moglie, prenditi cura della dolcezza di tua figlia e sii l’angelo custode del tuo piccolo pargoletto“. “Non ci credo – racconta ancora scossa Miriam – che sei volato via Giuseppe Galasso mi fa fatica a crederci so rimasto troppo male frate veglia sulla tua figlia e R.I.P. ti saluto come ci salutavano“.