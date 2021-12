0 Facebook Siani-Incontrada via da Striscia, la rivelazione del comico napoletano: “Le falsità che diventano notizie vere” Alessandro e Siani Striscia la Notizia. La rivelazione confessata dal comico napoletano dopo lo stop a lui e alla Incontrada Spettacolo 1 Dicembre 2021 19:12 Di redazione 1'

Ha fatto molto discutere il cambio di conduzione a Striscia la Notizia tra la coppia Alessandro Siani – Vanessa Incontrada con quella composta da Sergio Friscia e Roberto Lipari.

Tante le polemiche, tra i monologhi del comico napoletano e il Tapiro dato ad Ambra Angioini. Ma Siani ha raccontato la sua versione dei fatti ai microfoni di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin negli studi Mediaset.

Alessandro Siani Striscia la Notizia

“Sono circolate delle voci e poi si sono moltiplicate – ha detto Siani in tv – Alla fine, la cosa che a me fa riflettere è proprio il fatto che delle notizie che non sono vere possono diventare realtà. Questo è pericoloso. Adesso noi lo stiamo raccontando e quindi al pubblico arriverà che erano false e sono state strumentalizzate“.

Sul film con Cristian De Sica, ‘Chi ha incastrato Babbo Natale‘: “È senza parolacce, volgarità, nessuno si spoglia. È un film per tutti, è una favola per bambini”. Poi il comico e attore ha scherzato con Silvia Toffanin: “Tu hai creato un format dove chi non piange ha vinto“.