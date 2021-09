0 Facebook Striscia La Notizia, la battuta di Alessandro Siani contro i romani fa infuriare Spettacolo 28 Settembre 2021 11:42 Di redazione 1'

Torna in televisione Striscia la Notizia. Al timone Alessandro Siani e Vanessa Incontrada che hanno debuttato al bancone del tg satirico portando gioia e sprint in tv. Tantissima l’emozione dei due presentatori, ma non sono mancate le polemiche.

Inizio di puntata scoppiettante per l’ Incontrada che chiede al napoletano di dargli un bacio come incoraggiamento per questa nuova edizione, con l’attore che inizialmente si rifiuta: “Sono no vas”. Un piccolo incoraggiamento della spagnola e subito l’attore comico è k-o. Bacio in diretta a favore di share.

Striscia La Notizia: la battuta di Alessandro Siani su Roma

Sta facendo però discutere una battuta del comico partenopeo: “Abbiamo un pubblico variegato, dalla Puglia arrivano i pugliesi, dalla Calabria i calabresi, da Roma arrivano… i cinghiali!”. Parole che sui social hanno sortito qualche critica, il riferimento di Siani è all’invasione di branchi di cinghiali per le strade cittadine di Roma. Il popolo romano non avrebbe preso bene l’affondo criticando aspramente il conduttore.