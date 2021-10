0 Facebook Alessandro Siani conquista tutti a Striscia la Notizia, la sua gag sul down dei social e i telefonini è virale Spettacolo 7 Ottobre 2021 15:59 Di redazione 2'

Alessandro Siani convince a Striscia la Notizia e conquista tutti, sia i telespettatori che il pubblico social a casa. Le sue battute, con la complicità di Vanessa Incontrada, sono perfette per il piccolo schermo e raggiungono l’obiettivo: far ridere. Non ultima la gag sui telefoni che ha strappato molti sorrisi.

La verve del comico napoletano ste tenendo banco puntata dopo puntata. Il conduttore ha finto di ricevere in diretta la telefonata di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania: “Salve governatore, mi dica!”, esordisce Siani c “Non vi preoccupate De Magistris ha perso!”, riferendosi elezioni governative in Calabria dove era candidato l’ex sindaco di Napoli.

Molto simpatico anche lo sketch sul down di Facebook, Instagram e Whatsapp. Queste le parole di Siani:

“Con questo Blackout non si è capito niente. Vedevi gente che stava male che non sapeva come gestire i giga e il download. Chi andava la bagno solamente per lo sfizio di scaricare qualcosa. Addirittura ieri mia nipote è uscita dalla stanza e ha detto ‘Zio ho capito che sul telefono ci sta una funzione che non avevo mai usato, se po telefonà’. Famiglie che hanno parlato per la prima volta tra di loro. Addirittura un ragazzo si è presentato al padre dicendo ‘Ah ecco dove ti avevo visto, alla mia comunione, io ti taggai'”.

Insomma dobbiamo proprio dirlo, Alessandro Siani sta facendo un ottimo lavoro. Bravo!