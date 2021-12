0 Facebook Tocca il sedere alla giornalista, il molestatore fugge in un luogo segreto: “Ho paura per mia figlia” Andrea Sarrani e Greta Beccaglia. L'episodio è accaduta dopo l'ultimo derby tra Empoli e Fiorentina. La denuncia della giornalista Cronaca 1 Dicembre 2021 18:15 Di redazione 1'

La collega Greta Beccaglia aveva iniziato il suo collegamento all’esterno dello stadio dopo il derby toscano tra la Fiorentina e l’Empoli. All’improvviso nel pieno del video servizi, un tifoso è apparso alle sue spalle e le ha toccato il sedere.

Quelle immagini hanno fatto il giro del Paese scatenando l’indignazione di tutti. La Beccaglia ha incassato la solidarietà dell’opinione pubblica e denunciato la molestia. Il colpevole è stato individuato.

Andrea Sarrani e Greta Beccaglia

Si tratta dell’imprenditore Andrea Sarrani che ha dichiarato di essere stato costretto a scappare in un luogo segreto per paura di possibili ritorsioni. “Ho sbagliato, chiedo scusa. Non so cosa mi sia passato per la testa ma non merito la gogna mediatica. Ora ho paura per mia figlia“.