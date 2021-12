0 Facebook “Non si può perdere così”: folle danneggia sala scommesse e aggredisce i poliziotti Fuorigrotta 29 Novembre 2021 15:57 Di redazione 1'

Follia in una sala scommesse di Fuorigrotta, a Napoli, dove nella serata di ieri un uomo di 49 anni in forte stato di agitazione ha prima sradicato un monitor, utilizzato solitamente per il gioco, e successivamente ha aggredito alcuni agenti di polizia che tentavano di calmarlo.

Serata rocambolesca nella sala scommesse

Tutto si è consumato nella serata di ieri quando in via Diocleziano gli agenti di polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in una sala scommesse dopo alcune segnalazioni di una persona che aveva sradicato un monitor . All’arrivo dei poliziotti sul posto è stato lo stesso 49ennne ad andare ulteriormente in escandescenza iniziando ad inveire anche contro gli agenti. Gli stessi che dopo essere stati colpiti da calcio e pugni dall’uomo hanno poi bloccato, non senza problemi, il facinoroso. Il 49enne, con precedenti di polizia, è stato così tratto in arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale oltre che denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.