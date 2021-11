0 Facebook Napoli, caos neomelodico in strada: l’esibizione blocca la Galleria. Il traffico e le polemiche Esibizione neomelodica nella Galleria Laziale. L'episodio che ha scatenato le polemiche. Il post pubblicato sui social dal Consigliere Borrelli Cronaca 23 Novembre 2021 14:44 Di redazione 2'

Traffico paralizzato all’interno della Galleria Laziale. Nulla di nuovo all’interno dell’arteria che collega Mergellina a Fuorigrotta. Se non fosse per la musica neomelodica improvvisamente uscita da alcune casse.

Esibizione neomelodica nella Galleria Laziale

I suoni sono stati anche accompagnati da una voce che ha iniziato a cantare. In pratica il caos avvenuto in strada è stato provocato da un’esibizione neomelodica improvvisa. Viabilità e traffico che hanno paralizzato gli automobilisti furiosi.

Esibizione neomelodica nella Galleria Laziale: il post del Consigliere Borrelli

All’improvviso parte una musica neomelodica accompagnata da una voce napoletana e col crescere dei secondi aumenta il numero degli spettatori. Nulla di nuovo se non fosse per il fatto che questa volta lo spettacolo musicale è stato improvvisato all’interno della Galleria Laziale, che congiunge Fuorigrotta con Piazza Sannazzaro.

Il folle momento, che ha creato momenti di ilarità tra gli automobilisti ma anche forti disagi a causa del traffico paralizzato, è stato immortalato in dei video postati su Tik Tok e segnalati da diversi utenti al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Quando abbiamo cominciato a denunciare le follie di alcuni tiktoker e neomelodici che si sono appropriati di strade pubbliche per dare vita a spettacoli improvvisati, abusivi, e degradanti dicendo che ci sarebbe stato anche un fenomeno emulativo, nessuno ci ha ascoltato. Ora le conseguenze sono queste. Si vuol arrivare all’anarchia totale, alla completa assenza di regole e di buon senso? Occorre prendere provvedimenti e avere tolleranza zero per chi si comporta in questo modo bloccando la circolazione e mettendo a rischio la propria e altrui incolumità“.