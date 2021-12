0 Facebook Tragedia durante un gioco: ragazzino di 13 anni uccide un bambino di 5 anni News 29 Novembre 2021 15:42 Di redazione 1'

Ennesima tragedia legata all’uso delle armi. Un ragazzino di 13 anni ha ucciso un bambino di 5 anni durante un gioco. I due erano in garage lo scorso 25 novembre per la Festa del Ringraziamento quando è avvenuta la disgrazia.

Tragedia in Minnesota durante un gioco: ragazzino di 13 anni uccide un bambino di 5 anni

A Brooklyn Park, un sobborgo di Minneapolis, gli agenti sono intervenuti per una tragedia. Mentre i genitori erano intenti a godersi la giornata di festa, i bambini hanno iniziato a giocare in garage. Pare fossero in 4 o 5. I più grandi hanno trovato un fucile e volendosi filmare con l’arma l’ha messa in funzione. Il colpo ha compito in pieno uno dei bambini, quello di 5 anni.

Il ragazzino di 13 anni è ora rinchiuso nel carcere giovanile della Contea di Hennepin con l’accusa di omicidio colposo. Le indagini dovranno ora accertare le responsabilità degli adulti per capire perché quell’arma fosse in casa e come mai fosse custodita male.