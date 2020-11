0 Facebook Controlli anti-covid dei carabinieri, denunce e sanzioni nel Napoletano Cronaca 24 Novembre 2020 16:50 Di redazione 2'

Controlli anti-covid nel Napoletano, sanzionati 3 bar e 1 esercizio commerciale a Torre Annunziata e un centro scommesse a Villaricca. In questo momento particolare è fondamentale il rispetto delle norme per contenere il fenomeno epidemico.

I militari dell’Arma di Torre Annunziata hanno scoperto che due attività, una in viale Manfredi e l’altra in corso Umberto I, che effettuavano la vendita con consumazione sul “posto”.

Sanzioni anche per il titolare di un esercizio commerciale a San Giuseppe Vesuviano in via Asta Longa, dove il l’uomo lavorava nonostante la sua attività non rientrasse nelle categorie autorizzate.

A Terzigno invece i carabinieri hanno sorpreso alcuni clienti che facevano colazione all’interno di un bar in corso Da Vinci e hanno identificato 173 persone. Sanzionate anche 3 persone che non indossavano la prevista mascherina.

Nel comune di Villaricca invece, i militari hanno trovato una sala completamente abusiva adibita a centro scommesse in via Della Libertà. I 2 “titolari”, denunciati e sanzionati per le norme anti-contagio, prendevano le scommesse sportive in assenza di qualsiasi autorizzazione.

Sanzionati anche gli 8 “clienti” presenti e impegnati a scommettere. I Carabinieri hanno sequestrato il locale, un computer e la somma contante, provento del reato, di 610 euro.