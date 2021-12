0 Facebook Meteo Napoli, con il ritorno del sole calano ancora le temperature: situazione instabile Meteo 29 Novembre 2021 16:04 Di redazione 1'

Le condizioni meteo a Napoli e nel resto della Campania sono state piuttosto instabili nelle ultime settimane, caratterizzate da incessanti piogge e temporali. Contestualmente si sono iniziate ad abbassare le temperature, da questo lunedì infatti l’aria è decisamente più fresca, come dimostrato dalla punta del Vesuvio che è imbiancata.

Previsioni meteo a Napoli

Le piogge, secondo quanto riportato da 3b Meteo Napoli, dovrebbero darci una tregua martedì, giornata in cui finalmente tornerà il sole. Contestualmente caleranno ancora le temperature, le minime da 10° arriveranno a 6°. I rovesci riprenderanno, seppur in modo più lieve, nel pomeriggio di mercoledì. Potrebbero intensificarsi tra giovedì e venerdì, giornate in cui è previsto cattivo tempo. Da sabato potrebbe esserci un lieve miglioramento con possibili instabilità.

Le temperature subiranno prima un lieve innalzamento giovedì e venerdì con massime sui 17-13° e minime sui 10-11° per poi calare nuovamente con minime che arriveranno anche a 1°. Per il 7 e l’8 dicembre dovrebbe esserci nuovamente un clima sereno, con la presenza del sole ma con un’aria decisamente più fredda.