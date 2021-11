0 Facebook Ilaria D’Alessio e le parole per il padre Gigi: “E’ lui” Spettacolo 27 Novembre 2021 11:08 Di redazione 1'

Ilaria D’Alessio, la figlia di Gigi, ha voluto fare una speciale dedica al padre. Nelle sue storie su Instagram gli ha fatto un grande in bocca al lupo per la sua nuova esperienza nel programma The Voice Senior.

Le parole d’amore di Ilaria D’Alessio per il papà Gigi

La piccola di casa D’Alessio ha poi allegato il commento: “In bocca al lupo all’amore mio”. Ma non sono solo queste le parole d’amore nei confronti del papà a dimostrazione del grande legame che c’è tra di loro.

Ilaria ha condiviso una foto assieme al padre a Milano, nell’immagine Gigi D’Alessio tiene la figlia in braccio ed entrambi sono molto sorridenti. Nel post ha scritto: “La mia storia d’amore”. Poche parole che indicherebbero come il padre sia il grande amore della sua vita. Lo scatto ha ricevuto molti like e commenti, anche da parte di personaggi del panorama musicale partenopeo come Franco Ricciardi ed Ivan Granatino.

Il post di Ilaria D’Alessio