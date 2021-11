0 Facebook Alessandra De Rosa muore a 31 anni, il messaggio d’amore del marito: “Sei stata una mamma esemplare” Cronaca 27 Novembre 2021 12:00 Di redazione 2'

Non riesce a credere a quanto sia accaduto. Massimo, il marito, ha sperato fino all’ultimo che Alessandra De Rosa, la sua compagna di vita con la quale aveva una splendida famiglia, potesse riprendersi e tornare a prendersi cura dei loro bambini. Purtroppo non è andata così la giovane madre di 31 anni non ce l’ha fatta.

Il messaggio del marito di Alessandra De Rosa

Dopo aver contratto il Covid-19, incinta di due gemelli, le sue condizioni sono peggiorate. Ha partorito prematuramente, ma lei non si è più ripresa. In questi giorni la comunità di Arzano, comune di origine della giovane madre, si era stretta attorno alla famiglia, sperando che Alessandra potesse tornare a casa. Poi il marito ha comunicato la terribile notizia. Con un commovente post pubblico sul suo profilo, dove ci sono tutte le foto che ritraggono lui ed Alessandra con i loro bambini sorridenti, ha detto addio alla moglie.

“Il destino ha voluto così…. cosi crudelmente feroce ti ha strappato dalle mie braccia. Sarò eternamente orgoglioso di te della Donna che eri. Sei stata una mamma esemplare e una moglie perfetta. E solo un arrivederci….. Ti amerò per tutto il resto della mia vita“, queste le parole. Tantissimi i messaggi di condoglianze che stanno girando nei gruppi social legati al territorio. In molti ricordano che madre amorevole fosse Alessandra, una moglie attenta e una grande lavoratrice. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile in tutta la comunità.

Quando si terranno i funerali di Alessandra De Rosa

I funerali di Alessandra De Rosa si terranno questo sabato pomeriggio alle 15.30 presso la chiesa del Sacro Cuore di Arzano, a comunicarlo sui social è stato il marito.