Gigi D’Alessio e lo scontro con Amadeus: “Non siamo cantanti neomelodici, non ti mettere pure tu”

Si torna a parlare di cantanti neomelodici. Dopo Nino D’Angelo è la volta di Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano, ospite de “I Soliti Ignoti” di Amadeus, è intervenuto sulla querelle che ha tenuto banco negli scorsi mesi. Lo scontro tra Nino D’Angelo e i neomelodici, come Giusy Attanasio, ha dato molto di che parlare.

Questa la posizione del coach di The Voice:

“Non ti ci mettere pure tu. Non è detto che chi canta in lingua napoletana sia necessariamente un neomelodico. Non tutti cantano in un certo modo. Il termine neomelodico nacque per ghettizzare determinati artisti. Perché a Roma chi canta in dialetto non viene definito neomelodico?”.