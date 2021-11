0 Facebook Ilaria D’Alessio zittisce tutti dopo l’assoluzione del padre: “Non mi sono voluta esprimere fino ad ora” News 9 Novembre 2021 18:06 Di redazione 2'

Ilaria D’Alessio oggi si toglie qualche sassolino dalla scarpa. La figlia del cantante napoletano ha voluto commentare la notizia dell’assoluzione del padre e in una storia su Instagram ha risposto a coloro che, secondo quanto da lei raccontato, le avrebbero mandato messaggi poco carini negli ultimi giorni.

Ilaria D’Alessio commenta l’assoluzione del padre

“Non mi sono espressa in questi giorni rispetto ai mille messaggi ricevuti poiché ormai di cattiverie gratuite ne abbiamo, le spalle larghe. Oggi vi rispondo così!” e ha aggiunto diverse emoticon che indicano di stare zitti. Le parole della figlia di Gigi D’Alessio, dunque, sarebbero rivolte a tutte le male lingue che avrebbero attaccato lei e la famiglia.

A parlare questa mattina è stato anche Gigi D’Alessio, che ha spiegato come finalmente sia emersa la verità, raccontando che lui fino ad ora era stato molto tranquillo e aveva fiducia nella giustizia: “Finalmente la giustizia ha fatto il suo corso. Oggi per me è un giorno felice perché la verità è venuta a galla, dopo oltre dieci anni di ombre pesanti per me e per i miei collaboratori, in cui ci siamo dovuti difendere da accuse infondate che hanno infangato la nostra serietà e il nostro lavoro. Chi mi conosce sa che sono sempre stato tranquillo, avendo massima fiducia nella giustizia e nel lavoro della Magistratura. Con tanta pazienza, la verità alla fine vince sempre e ora è sotto gli occhi di tutti”.