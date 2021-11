0 Facebook Napoli, Alessandra De Rosa muore a 31 anni: incinta e positiva al Covid aveva partorito 2 gemelli Cronaca 27 Novembre 2021 10:58 Di redazione 2'

Una terribile notizia ha sconvolto la comunità di Arzano, è deceduta Alessandra De Rosa, giovane madre. La donna, 31 anni, aveva contratto il Covid incinta di due gemelli che ha partorito prematuramente e purtroppo lei non ce l’ha fatta.

E’ morta Alessandra De Rosa

A comunicare la scomparsa di Alessandra è stato il marito Massimo con un commovente messaggio sui social: “Il destino ha voluto così…. cosi crudelmente feroce ti ha strappato dalle mie braccia. Sarò eternamente orgoglioso di te della Donna che eri. Sei stata una mamma esemplare e una moglie perfetta. E solo un arrivederci….. Ti amerò per tutto il resto della mia vita”. Alessandra e il compagno erano due persone benvolute dall’intera comunità, due grandi lavoratori e genitori amorevoli. Assieme gestivano una piccola produzione di torte.

I funerali di Alessandra De Rosa

I funerali di Alessandra De Rosa si terranno questo sabato pomeriggio alle 15.30 presso la chiesa del Sacro Cuore di Arzano. Dolore e incredulità nei gruppi social legati al territorio dove in tanti stanno esprimendo il loro cordoglio per questa tragedia che ha distrutto una famiglia. La giovane madre e il marito, oltre i gemellini, avevano altri tre figli piccoli. A loro, rimasti orfani, va il pensiero di tutti.

Alessandra sembrerebbe che non fosse vaccinata contro il Covid-19, dopo aver contratto il virus le sue condizioni sono peggiorate fino al ricovero in terapia intensiva al Policlinico di Napoli. In questi giorni la famiglia aveva sperato che potesse riprendersi ma purtroppo non è stato così.