0 Facebook Napoli piange il giovane Emilio: “Conserverò con affetto le ultime cose che ci siamo scritti” Cronaca 22 Novembre 2021 13:11 Di redazione 2'

Lutto a Napoli per la morte del giovane psicologo e psicoterapeuta vomerese Emilio Bizzarro, scomparso nelle scorse ore. In tanti oggi in città lo ricordano stringendosi al dolore della famiglia. Mentre le cause del decesso non sono state rese note.

“Oggi – scrive addolorato Armando Cozzuto, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania –salutiamo con enorme dolore un giovane collega, un amico, Emilio Bizzarro. Nonostante la giovanissima età Emilio ha dedicato gran parte della sua vita alla psicologia, senza mai risparmiarsi. Il suo intuito, la passione che lo ha sempre contraddistinto insieme alla continua e costante disponibilità al confronto sono stati la prova di quanto amasse la nostra professione. Alle colleghe e amiche di sempre che ci hanno scritto per ricordarlo, ai suoi familiari e ai parenti tutti giunga forte l’abbraccio che solo la nostra comunità professionale sa destinare. Ciao Emilio, conserverò con affetto le ultime cose che ci siamo scritti“.

Ad unirsi al lutto è anche lo staff del Comicon tramite i propri canali social. “Improvvisamente, il sorriso, la simpatia, la professionalità e la disponibilità di Emilio se sono andati la scorsa notte. Tutti noi dello staff di Comicon, l’ufficio ospitalità e, siamo sicuri, tanti ospiti che aveva accompagnato in auto, siamo devastati da questa terribile notizia e ci stringiamo ai suoi amici più cari e alla sua famiglia” scrivono su Facebook.