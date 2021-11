0 Facebook Lutto nel Napoletano, è morto il re dei ristoratori: “Un pezzo di storia che ci lascia” Castellammare di Stabia 23 Novembre 2021 17:43 Di redazione 1'

Dolore e lutto si mescolano in queste ore a Castellammare di Stabia, nel Napoletano, dopo la notizia della morte di Gennaro Miccio. Lo storico ristoratore cittadino, proprietario dell’omonimo locale scomparso all’età di 86 anni. Miccio era malato da tempo tanto che il suo ristorante non aveva mai più riaperto da dopo il lockdown. Domani alla chiesa Sant’Antonio di Padova alle ore 11 si terranno i funerali.

Il ricordo: “Avevi un cuore grande”

In tanti oggi, in tutta l’area stabiese, ricordano il decano dei ristoratori. “Un pezzo di storia della ristorazione di Castellammare che ci lascia” scrive un cittadino sui social. “Gran bella persona e un vero amico ciao Gennaro condoglianze alla famiglia” commenta invece un’altro. “Don Gennaro Miccio – spiega, invece, un altro compaesano – grande persona non ti dimenticherò avevi un cuore grande”.