La notizia della morte di Nancy Strocchia, deceduta a soli 18 anni, ha sconvolto l’intera comunità di Saviano. La ragazza nella giornata di sabato è stata colta da un improvviso malore che non le ha lasciato scampo, purtroppo i medici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita e il suo cuore ha smesso di battere dopo una breve agonia.

In tanti ricordano la solarità di Nancy, una giovane che avrebbe dovuto avere tutta la vita davanti, che aveva tanti sogni e progetti purtroppo interrotti da un destino crudele. Gli amici hanno voluto ricordare la sua bellezza e la sua allegria con parole di cordoglio.

I messaggi di cordoglio per Nancy Strocchia

Numerosi i messaggi circolati sui social in memoria di Nancy: “Purtroppo tutte le mie preghiere e quelle degli altri in questi giorni non sono bastate. Ti ho voluta ricordare cosi com’eri, sempre sorridente e nello stesso momento una persona umile e speciale per tutti. Te ne sei andata senza poterci dire niente ne salutare ne vederci, hai lasciato dentro tutti un dolore che non si colmerà mai. Da quel maledetto sabato sera non si è capito più nulla su di te è successo tutto così in un attimo e a 18 anni non si possono rimanere sogni che non potrai più realizzare…mi dispiace tantissimo”, “Riposa in pace che la terra ti sia lieve e condoglianze a tutta la famiglia STROCCHIA”, “Non riesco a trovare parole, come me un’intera città in un silenzio angosciante. Lutto cittadino” “Mi unisco all’immenso dolore che ha colpito le famiglie Strocchia e Ambrosino per la perdita della bellissima Nancy. Non esistono parole per descrivere un destino così tragico. Queste sono le tragiche vicende della vita crudele. Tanta forza ai genitori veglia su di loro (…)” .