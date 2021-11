0 Facebook “Non mi puoi lasciare”, folle vendetta in provincia: invia foto hard a tutti gli amici Cronaca 26 Novembre 2021 12:12 Di redazione 1'

Folle vendetta da parte di un uomo 54enne che per ripicca e gelosia ha diffuso foto hard, sessualmente esplicite, della sua ex fidanzata dopo averla pedinata e minacciata più volte. Il tutto seguito da post in cui lo stesso si vantava della relazione avuta con l’ormai ex fidanzata, una giovane donna ucraina.

Dopo le persecuzioni scatta la denuncia

I fatti si sono consumati ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dove l’uomo è stato denunciato per atti persecutori e diffusione di immagini e video sessualmente espliciti. Per lo stesso, inoltre, la Procura di Benevento ha anche applicato la misura di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna e il divieto di comunicare con la persona offesa con qualsiasi mezzo.

Le indagini, partite già nel 2020 su denuncia della stessa vittima, sono state coordinate dalla Procura sannita ed affidate agli agenti del Commissariato locale di Ariano irpino.