Notte di terrore a Torre del Greco, si rompe conduttura idrica di un palazzo: evacuati 8 appartamenti Torre del Greco 26 Novembre 2021

E’ stata una nottata movimentata quella vissuta dagli abitanti di una palazzina in viale Europa, a Torre del Greco. A causa della rottura di una conduttura idrica è stato necessario evacuare otto appartamenti dello stabile.

Evacuato palazzo a Torre del Greco in viale Europa

Sono in totale 14 le persone che questa notte hanno dovuto lasciare le loro case dichiarate inagibili a causa del guasto. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, polizia municipale e personale tecnico del comune, che hanno condotto le operazioni di evacuazione.

Il danneggiamento di una conduttura idrica ha allagato i seminterrati, rendendo praticamente inagibili gli appartamenti. Le cause sarebbero riconducibili al maltempo e alle incessanti piogge degli ultimi giorni. Si attendono ulteriori accertamenti per verificare lo stato dell’edificio. Non si registrano feriti.