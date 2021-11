0 Facebook Inseguimento nel Napoletano, scappano dall’alt e poi aggrediscono i poliziotti Nola 26 Novembre 2021 12:54 Di redazione 2'

Follia nel Napoletano dove due uomini sono prima scappati dall’alt di un posto di blocco della Polizia ed in seguito, una volta fermati dopo un breve inseguimento, hanno persino aggredito gli agenti. Protagonisti padre e figlio, rispettivamente di 51 e 20 anni, entrambi originari dell’Irpinia che nel tardo pomeriggio di ieri erano stati intimati all’alt lungo la statale SS7bis che da Villa Literno porta a Nola.

L’inseguimento e poi l’aggressione

Tutto è partito quando una pattuglia della Polizia Stradale di Napoli – del Distaccamento di Nola, ha intimato senza risultati l’alt ad una vettura che circolava sulla SS7bis. Da lì ne è nato quindi un inseguimento terminato solo diversi chilometri dopo. Quando la vettura dei due fuggitivi ha effettuato una manovra di retromarcia e ha proseguito la fuga verso la città di Nola per poi venire, successivamente, definitivamente bloccata al successivo km. Il capopattuglia così si è avvicinato allo sportello del conducente quando è stato a quel punto aggredito dallo stesso che l’ha afferrato per il collo colpendolo anche con dei pugni in pieno volto. Mentre, dal lato del passeggero è sceso il figlio dell’uomo che ha colpito di spalle l’agente fino quando entrambi non sono stati definitivamente fermati e tratti temporaneamente in arresto.

Il magistrato della Procura di Nola ha disposto così per i due la detenzione temporanea in attesa del rito per direttissima all’esito della quale è stato disposto nei confronti dei due l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.