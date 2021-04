0 Facebook Scoperto a filmare le donne nelle parti intime con una GoPro nascosta nella scarpa Cronaca 22 Aprile 2021 16:08 Di redazione 1'

Oltre 6.400 foto scattate di nascosto alle donne nelle loro parti intime. Per questo il 32enne, Richard Whyley, è finito in tribunale. L’uomo aveva inventato uno stratagemma per occultare una GoPro all’interno di una delle sue scarpe e si aggirava tra le vie dello shopping britanniche catturando immagini delle parti intime femminili.

Scoperto a filmare le donne nelle parti intime con una GoPro nascosta nella scarpa

Durante il processo, l’uomo ha ammesso di aver filmato oltre 250 donna. Whyley, padre di due bambini, è stato beccato dopo oltre due mesi di appostamenti, tra il giugno e l’agosto del 2019: oltre alle foto di nascosto durante lo shopping, avrebbe anche filmato donne che si spogliavano nelle loro case, e anche una coppia che faceva sesso.

A incastrare l’uomo è stata una ragazzina di 16 anni, che a Ferragosto di due anni fa ha dato l’allarme dopo aver sentito il clic di una fotocamera mentre faceva shopping da H&M a Worcester: il 32enne lunedì è stato condannato.