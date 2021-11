0 Facebook “Mi stanno arrestando? Facciamo un video”: così un ‘detenuto’ riprende su TikTok l’ultimo saluto ai familiari Cronaca 26 Novembre 2021 15:26 Di redazione 1'

Quale migliore occasione per farsi immortalare su TikTok se non quando i carabinieri vengono a casa tua per arrestarti? L’ha pensato, presumibilmente, un detenuto napoletano che, in attesa del presunto trasferimento nella struttura di detenzione, ha così ben pensato di farsi registrare dai parenti negli ultimi momenti di “libertà” prima di andarsene con alcuni carabinieri. Anche loro immortalati nella immagini, riprese poi sui social dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

La segnalazione

“Buonasera consigliere, ecco un altro video su tik tok dove si ostenta la propria condizione di detenuto. Invece di provare vergogna!” si legge nella segnalazione al consigliere dei Verdi. “Per chi ha goduto chi ha gioito per chi ha brindato alzate i bicchieri vi offro da bere” scrive invece il tiktokker nella descrizione del video.

Il video