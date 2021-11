0 Facebook Truffa reddito di cittadinanza: tantissime banconote in un video su TikTok Cronaca 12 Novembre 2021 16:03 Di redazione 1'

Mazzette con banconote da 50 e 100 euro sono protagoniste di un video pubblicato su Tik Tok. I filmati si riferiscono alla maxi truffa sul reddito di cittadinanza. Ben 60 milioni di euro sono stati sottratti allo Stato per erogare la misura di sostegno a chi non ne aveva diritto.

Truffa reddito di cittadinanza: banconote su Tik Tok

Intanto Isabela Stelica, arrestata per estorsione, è stata accusata proprio perché pare partecipasse alla truffa in maniera attiva minacciando di Centri di assistenza fiscale che non volevano collaborare. E’ lei la protagonista del video sul social cinese.

Secondo le indagini condotte dai militari su 14mila richieste oltre 9mila non avevano diritto a ricevere la misura di sostegno. Il meccanismo era ben pensato: promotori di origine romena procuravano i documenti a persone del Caf che poi compilavano la falsa documentazione per ricevere il reddito di cittadinanza. Per finire c’erano poi persone addette al ritiro della card alla Posta.