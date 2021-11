0 Facebook Vacanze lussuose per Ilary Blasi senza Francesco Totti: quanto ha speso in Lapponia? Spettacolo 26 Novembre 2021 15:35 Di redazione 1'

Ilary Blasi si dà alle spese folli in Lapponia trascorrendo una vacanza da sogno. Senza il marito, Francesco Totti, la conduttrice va alla ricerca dell’aurora boreale insieme agli amici Luca Tommasini ed Ennio Meloni.

Senza marito e figli, Ilary Blasi sceglie un resort di lusso fatto di igloo panoramici in Lapponia. E’ in particolare il Northern Light Village in Lapponia. In queste casette si può guardare l’aurora boreale comodamente sdraiata a letto. Queste cabine hanno infatti tetti in vetro che si auto riscaldano eliminando la neve.

Quanto costa il villaggio in Lapponia in cui ha pernottato Ilary Blasi?

Oltre alle stanze nel resort ci sono spa e ristoranti immersi nei boschi. Ilary ha partecipato al tour dell’aurora boreale e a quello delle alci, insieme ai suoi due amici. Quanto costa questo sogno? Il villaggio in cui ha pernottato Ilary Blasi, per un pacchetto di tre notti, parte da 1.438 euro a persona. Un prezzo non da tutti, ma nemmeno proibitivo.