E’ polemica per un video che ha veramente indignato. Michele Rescigno detto “Brasil”, TikToker noto nelle ultime settimane, ha girato un filmato mentre si riprende su un’auto della Polfer.

Nelle immagini sale su una minicar della Polfer alla stazione di piazza Garibaldi, che pare non sia custodita e chiede ai follower se sta bene su quell’auto. Inutile dirlo. si è alzato un polverone.

“La Polfer di Napoli perché lascia incustoditi i propri mezzi di servizio? – si chiede Giuseppe Alviti, responsabile dipartimento Sicurezza e vivibilità di Forza Italia – proponendoli come palcoscenici per i tik tocker? Dopo Rita de Crescenzo un’altra emulazione. Il Questore di Napoli dovrebbe intervenire altrimenti tra poco i mezzi di servizio di trasporto della polizia ferroviaria li utilizzeranno anche per vendita di spighe cotte”.