0 Facebook Napoli, spuntano manifesti funebri per Maradona: “Ricordiamo il D10s del calcio” News 25 Novembre 2021 12:31 Di redazione 2'

“I tifosi della piazzetta Maradona ( San Giovanni a Teduccio) ricordando il D10s del calcio nel primo anniversario della sua scomparsa”. Così si legge su un manifesto funebre affisso in città mentre questa sera, alle 21 e 30, nei pressi del murales di Jorit – dedicato al campione argentino – a Napoli Est si terrà una nuova commemorazione.

L’intera città di Napoli, infatti, oggi si sta mobilitando da capo a fondo per il ricordare il più grande calciatore di tutti i tempi con dediche e ricordi di ogni ordine e grado.

Il pellegrinaggio laico in memoria di D10s

“Da parte di tutti noi che abbiamo avuto la gioia e l’allegria di vivere i momenti più belli della storia del calcio” si legge invece su un altro manifesto apparso sotto il murales nel bronx di San Giovanni a Teduccio mentre al suo fianco compaiono numerosi lumini e qualche fiore che già dalla serata di ieri in molti portano in omaggio al campione: quasi come un pellegrinaggio laico.

Sempre ieri, nel tardo pomeriggio, circa una sessantina di tifosi argentini, prevalentemente del Boca, hanno invaso l’area orientale della città. Raggiungendo il mastodontico murales del Bronx dove hanno intonato cori – sia in spagnolo che in italiano – insieme ad alcuni residenti della zona ed altri tifosi del Napoli. Successivamente i supporter argentini hanno affisso i loro striscioni, giallo blu, sotto il murales mentre gli stessi accendevano torce colorate e portavano, come da un anno a questa parte fanno gli stessi residenti dell’area, numerosi lumini per illuminare, ancora una volta, l’indimenticabile Diez.