Il commovente ricordo di Diego jr Maradona per il padre: "Se potessi scendere un attimo" 25 Novembre 2021

L’anniversario della morte di Diego Armando Maradona è un giorno molto sentito da tutti i tifosi del mondo, ma soprattutto dalla famiglia dell’ex calciatore. I figli hanno ricordato il padre attraverso i social network, dopo la lunga lettera di Gianinna è arrivato il post di Diego jr.

Il ricordo di Diego jr per Maradona

Il figlio napoletano del campione argentino ha condiviso un vecchio video in cui dedica una canzone a Maradona, al filmato ha allegato un messaggio per il padre: “Potresti scendere almeno per un minuto, farti abbracciare, ridere un po’ con me…Avrei così tante cose da dirti, tante canzoni da cantare insieme e guardare le partite del Napoli. Papà é un anno che te ne sei andato chissà dove…..Vola alto come solo tu sai fare! Ti amo e mi manchi tanto!”.



Parole d’amore ma anche cariche di dolore. Diego jr nel post ha espresso tutta la mancanza che sente nei confronti del padre. Il video ha ricevuto moltissimi like e commenti da parte di chi gli ha voluto esprimere vicinanza in questo momento così difficile per lui e la sua famiglia.

Il post di Diego jr per Maradona