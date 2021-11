0 Facebook A Napoli è Maradona Day, tifosi argentini e azzurri in festa davanti allo stadio e al murale ai Quartieri Cronaca 25 Novembre 2021 13:57 Di redazione 2'

C’è aria di festa davanti allo stadio Diego Armando Maradona in occasione dell’anniversario della morte del calciatore. E’ trascorso un anno dalla scomparsa del Diez e oggi, 25 novembre, in occasione di questa giornata, sarà inaugurata la statua, realizzata dallo scultore Domenico Sepe, in omaggio del campione argentino che è esposta in una recinzione davanti all’anello dei distinti.

Festa allo stadio Diego Armando Maradona

Tifosi del Boca Junors, che sono arrivati già ieri a Napoli, hanno raggiunto lo stadio per omaggiare il loro idolo proprio dove giace il ‘tempio’ dove ha realizzato le sue prodezze. I supporters gialloblu hanno incontrato quelli azzurri e assieme stanno intonando cori in memoria di Maradona. Tra applausi e omaggi per il calciatore, non mancano canzoni su Napoli.

Un’atmosfera di festa, nonostante la triste ricorrenza e la pioggia incessante che non dà tregua alla città. Dimostrazione di quanto Maradona sia stato e continui a essere amato dai napoletani e dagli argentini.

La processione al murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli

Questa mattina, intanto, è iniziata la processione in un altro luogo simbolo dedicato a Diego Armando Maradona, il suo murale ai Quartieri Spagnoli. Oltre ai numerosi tifosi argentini e napoletani, a sorpresa è arrivato Aurelio De Laurentiis con il figlio Edoardo, che hanno donato una decorazione floreale in ricordo del campione scomparso.

La diretta dallo stadio San Paolo

La diretta dai Quartieri Spagnoli