Tutti i figli di Diego Armando Maradona stanno ricordando il padre nel giorno dell’anniversario della sua morte. Ognuno ha deciso di farlo a proprio modo. Se da un lato Gianinna ha condiviso una lunga lettera in memoria del suo papà, la sorella Dalma ha scritto un messaggio più duro. Poi c’è Diego jr che invece ha pubblicato un video in cui canta una canzone dedicata al padre quando era ancora in vita.

Il messaggio di Dalma Maradona per il padre

Dalma Maradona rispetto ai suoi fratelli ha preferito inviare un chiaro messaggio attraverso i social network. In una storia su Instagram, sopra una delle immagini iconiche del padre, con la maglia dell’Argentina, ha scritto: “E’ un anno che il mondo è più orribile perché tu non ci sei. Giustizia è l’unica cosa che chiedo“. La figlia del campione argentino si riferisce alla morte del madre e alle cause del decesso.

I figli di Maradona, infatti, vogliono che sia fatta chiarezza su quanto accaduto nelle ore precedenti la morte del padre. Anche Diego jr, davanti allo stadio di Napoli in occasione dell’inaugurazione della statua che Domenico Sepe ha realizzato in memoria del padre, ha detto di aver parlato con le sue sorelle e assieme continueranno la battaglia per capire cosa è accaduto il 25 novembre del 2020 e come è stato curato il padre dopo le dimissioni dall’ospedale.

