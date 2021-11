0 Facebook Lutto a Napoli, addio a Ciro Manfredi: titolare della storica pizzeria di Chiaia Cronaca 23 Novembre 2021 13:46 Di redazione 1'

Non capita quasi mai di vedere le saracinesche abbassate, eppure oggi la storica pizzeria trattoria di Chiaia è chiusa al pubblico. E’ chiusa per lutto, perché si è spento Ciro Manfredi, titolare dell’omonimo locale che ha fatto la storia nel salotto della città di Napoli.

E’ morto Ciro Manfredi

Ciro Manfredi si è spento all’età di 68 anni. Lo annunciano i familiari in un manifesto affisso sulla saracinesca del locale e per le strade del quartiere che tanto gli ha voluto bene. Una triste notizia che ha lasciato attonite le molte persone che conoscevano il 68enne, ma anche i numerosi clienti che da sempre affollano la pizzeria-trattoria.

Non si conoscono le cause del decesso, se Ciro Manfredi fosse malato o sia stata una morte improvvisa. Questa mattina via Santa Teresa a Chiaia si è svegliata più triste, i commercianti che conoscevano bene il titolare e avevano avuto modo di apprezzarne la professionalità piangono un vicino e per molti un amico. I funerali di Ciro Manfredi si terranno questo pomeriggio alle 16 nella chiesa Maria SS Desolata, nel quartiere di Bagnoli, dove l’uomo viveva con la famiglia.