E’ un giorno di dolore questo lunedì per Napoli ed Acerra, due comunità piangono Luca Castellano, scomparso a soli 29 anni. Un’altra giovane vita spezzata troppo presto, una notizia che lascia nello sconforto l’intera famiglia del ragazzo, già sconvolta da un lutto che l’aveva colpita un anno fa: la morte di Antonio.

Dolore ad Acerra per la scomparsa di Luca Castellano

La notizia della scomparsa di Luca Castellano è iniziata a circolare velocemente nei gruppi social legati al comune nel Napoletano, lasciando attonite le tante persone che conoscevano il ragazzo e i suoi familiari. Il giovane, originario di Napoli, viveva ad Acerra. Amante dei tatuaggi, aveva fatto della sua passione un lavoro. Scorrendo il suo profilo social, infatti, ci sono moltissime foto delle sue creazioni.

I funerali di Luca Castellano

Non si conoscono le cause del decesso, se il 29enne sia morto improvvisamente o se combattesse contro un brutto male. I funerali di Luca Castellano si sono tenuti questo lunedì, alle ore 12, presso il Duomo di Acerra. Tante le persone accorse per stringersi al dolore della madre, dei fratelli e di tutti i suoi cari. Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno invadendo i gruppi social: “Non doveva andare cosi ad oggi dico che non esiste nulla non e un addio ma un arrivederci, Luca eri speciale”, queste e tante altre le parole in ricordo del ragazzo.