0 Facebook Abbandonato e legato al guard rail, pastore tedesco salvato in extremis: “Rischiava di essere investito” Cronaca 23 Novembre 2021 18:04 Di redazione 1'

Era stato abbandonato e legato al guard rail sul ciglio dell’autostrada nella corsia di emergenza. Così gli agenti ella Polizia Stradale della Sottosezione di Napoli Nord l’hanno notato e prontamente salvato. E’ questa la storia di un Pastore Tedesco di grossa taglia che, denutrito ed impaurito, rischiava di essere investito dalle auto in corsa oltre a creare anche notevole pericolo per la circolazione stradale.

Il cane, fortunatamente, è stato così notato nella giornata del 22 novembre durante lo svolgimento del regolare servizio d’istituto dagli operatori della Polizia Stradale che si sono immediatamente messi all’opera per salvare il cucciolo. Lo stesso non aveva il microchip e così è stato portato negli uffici della Sottosezione dove, dopo essere stato rifocillato con acqua e cibo è stato affidato all’associazione per la tutela degli animali per le successive cure.