Muore giovane papà, Emanuele aveva 41 anni: lascia due figli per una leucemia fulminante

E’ lutto ad Agropoli, nel Cilento, dove Emanuele Russo ha perso la vita a 41 anni per una leucemia fulminante. L’uomo lascia due figli.

Muore giovane papà: si chiamava Emanuele Russo

Emanuele, come riporta Salerno.Occhionotizie.it, è morto a causa del brutto male. Era stato ricoverato in tre ospedali prima del decesso: Vallo della Lucania, Nocera Inferiore e Pagani, dove alla fine è deceduto. L’evento tragico ha messo fine alla vita del giovanissimo padre, molto conosciuto anche perché era il piazzaiolo di un noto locale. Tantissimi i messaggi di cordoglio per l’uomo.

L’addio del Circolo di Agropoli: