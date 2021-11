0 Facebook Samuele Gargiulo, entro 40 giorni l’esito della perizia su Mariano Cannio: il 38enne potrebbe evitare il processo Samuele Gargiulo e Mariano Cannio. Entro 40 giorni sarà depositato l'esito degli esami clinici effettuati sul reo confesso dell'omicidio del piccolo Cronaca 17 Novembre 2021 14:39 Di redazione 1'

Lo scorso 17 settembre, il piccolo Samuele Gargiulo – 4 anni – cadde dal balcone di casa in via Foria a Napoli e perse la vita. A confessarne l’omicidio è stato Mariano Cannio, 38enne, che faceva le pulizie in casa Gargiulo.

Quest’ultimo, come riportato da Internapoli, è al momento detenuto presso il carcere di Poggioreale. Cannio soffre di alcune patologie psichiatriche. Il 38enne è stato in passato ricoverato presso una clinica per alcuni problemi dissociativi.

Samuele Gargiulo e Mariano Cannio

Cannio ha infatti chiesto all’amministrazione penitenziaria di poter assumere i suoi farmaci e dar seguito alle cure. Proprio per questi motivi il Giudice per le indagini preliminari (Gip), ha disposto una perizia: entro 40 giorni saranno depositati gli esiti.

Da questi dipenderà la possibilità o meno per Cannio di affrontare un processo.