“Se non paghi ti distruggo la cappotta dell’auto”: abusivo minaccia automobilista

Cronaca 17 Novembre 2021 15:36 Di redazione 1'

Un ennesima aggressione da parte di un parcheggiatore abusivo ad un’automobilista napoletano, stavolta la segnalazione arriva dal popoloso quartiere Fuorigrotta.

I fatti si sono consumati nella prima mattinata di ieri, 16 novembre, in via Giulio Cesare, dove gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino a seguito di una persona che continuava, imperterrito dei rifiuti, di chiedere denaro agli automobilisti in sosta.

Gli agenti, giunti sul posto, sono stati così avvicinati da un conducente preoccupato. Lo stesso gli ha raccontato che, mentre stava parcheggiando la sua auto, era stato affiancato da un uomo che gli aveva chiesto del denaro per la sosta minacciandolo, anche, di danneggiargli la cappotta della vettura se non avesse pagato.

I poliziotti hanno così fermato un 23enne nigeriano con precedenti di polizia, che dopo un primo controllo è risultato anche irregolare sul territorio nazionale e sottoposto al divieto di dimora nella Regione Campania per reati in materia di stupefacenti, e lo hanno denunciato per estorsione.