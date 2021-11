0 Facebook Festa di Capodanno a piazza del Plebiscito, arriva la conferma del sindaco di Napoli Cronaca 17 Novembre 2021 14:33 Di redazione 1'

Il prossimo Capodanno si farà. A piazza del Plebiscito il sindaco Manfredi conferma che ci sarà la festa. Dopo l’ultimo Natale in zona rossa, per quest’anno le misure saranno meno stringenti per i napoletani.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervistato da Radio Marte:

“Ci auguriamo di avere un Natale sereno. Se ci saranno le condizioni, faremo eventi natalizi e a Capodanno. Non abbiamo tante risorse e ci siamo insediati da pochissime settimane. Ma sicuramente qualcosa la faremo. E un evento a Piazza Plebiscito sicuramente ci sarà”. “Naturalmente – aggiunge – dobbiamo vedere l’andamento della pandemia. Raccomando di continuare la vaccinazione e soprattutto di mantenere le regole del distanziamento e l’uso della mascherina perchè purtroppo i contagi stanno aumentando dappertutto”.

Ovviamente il primo cittadino invita alla prudenza e ricorda che gli eventi ci saranno solo se la pandemia sarà sotto controllo.