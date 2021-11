0 Facebook Uccide la madre, va in Questura e confessa: “L’ho ammazzata io” Cronaca 16 Novembre 2021 13:46 Di redazione 1'

Uccide la madre, 71enne, poi si reca in questura e si autodenuncia. Questo l’epilogo di un drammatico omicidio consumatosi la scorsa notte a Modena, in via dei Manzini, a pochi passi dal centro storico cittadino.

L’orrore

Secondo quanto riportato da “Il Resto del Carlino”, l’uomo avrebbe prima assassinato la madre e poco dopo si sarebbe recato, autonomamente, dalla polizia per autodenunciarsi. Sul luogo dell’omicidio- avvenuto in zona Fratelli Rosselli – appena appresa la denuncia e la tragica notizia, sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco ed in seguito la Polizia scientifica.

Mentre il movente resta ancora un mistero. Solo qualche anno fa la vittima aveva perso il proprio marito e, stando ad alcune testimonianze dei vicini di casa, la moglie ed il figlio sarebbero entrati in uno stato di grande difficoltà psicologica, culminata probabilmente nel drammatico epilogo odierno.