Serata in famiglia finisce male a Rofrano, comune in provincia di Salerno. Una donna è stata investita dall’auto guidata dalla figlia ed è attualmente ricoverata in condizioni critiche in ospedale. E’ accaduto nella serata di venerdì.

Diciottenne investe la madre per sbaglio con l’auto

La figlia della donna, 18enne, aveva da poco avuto il foglio rosa. Stava facendo una retromarcia quando ha investito la madre nei pressi di un ristorante. La donna è stata portata d’urgenza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Lì i medici, viste le condizioni critiche, hanno disposto il trasferimento all’ospedale del Mare di Napoli, dove è tutt’ora ricoverata.

Sul posto oltre ai soccorsi sono arrivati i carabinieri che hanno provveduto a raccogliere le testimonianze per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sotto choc i familiari per quanto accaduto.