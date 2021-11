Momenti di paura in uno studio legale a Battipaglia, comune in provincia di Salerno. Un avvocato ha provato a togliersi la vita, impiccandosi all’interno del suo ufficio. Per fortuna poco dopo un cliente è entrato e ha trovato il legale privo di sensi, l’ha liberato e ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Avvocato prova a togliersi la vita, salvato da un cliente

Il legale, 65enne originario di Cava de Tirreni, è stato portato all’ospedale di Battipaglia, dove è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Terapia Intensiva. Gli operatori del 118, giunti velocemente sul posto, sono riusciti a strapparlo alla morte.

E’ ancora presto per sapere quali saranno i danni celebrali provocati dall’ipossia. Non riescono a credere a quanto accaduto gli amici e i parenti dell’avvocato, che non si aspettavano il gesto estremo. L’avvocato, infatti, è ricordato da tutti come una persona tranquilla e serena, negli ultimi tempi però era un po’ fuori fase.