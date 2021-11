0 Facebook Bimbo ucciso a Cardito, il patrigno: “Dovete vedere i comportamenti nascosti della mamma” Cronaca 12 Novembre 2021 21:52 Di redazione 1'

Per l’omicidio di Cardito in cui cui è stato ecco Giuseppe Dorice, il bimbo di 7 anni morto il 27 gennaio 2019 dopo esser stato preso a bastonate è stato condannato Tony Essobti Badre, patrigno della vittima. In primo grado per lui l’ergastolo.

Secondo la Corte di Assise di Appello di Napoli un medico legale e un dottore specializzato stabiliranno l’ora esatta del decesso. Intanto Pietro Rossi, legale di Tony, ha chiesto e ottenuto che ci siano approfondimenti.

Secondo la difesa devono essere considerati i comportamenti omissivi da parte della madre del bimbo, Valentina Casa. La mamma del piccolo ucciso è stata già condannata a 6 anni di reclusione in primo grado.