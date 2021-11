0 Facebook Arrestato per pedopornografia, scoperti video e foto con bambini: immagini raccapriccianti incastrano Don Nicola Campania 12 Novembre 2021 11:54 Di redazione 1'

Gli inquirenti le hanno definite “immagini raccapriccianti“, quelle che hanno portato all’arresto di un noto sacerdote della Caritas di Benevento, Nicola De Blasio. Finito negli ultimi tempi al centro di un’inchiesta che lo vede indiziato per la detenzione di materiale pedopornografico. I file, acquisiti nelle ultime ore dagli agenti della polizia postale, ritraevano vere e proprie violenze sessuali nei confronti di bimbi, anche giovanissimi.

La scoperta raccapricciante

Gli stessi sono stati così prontamente sequestrati dalla polizia nell’ambito dell’operazione ‘meet up’ diretta dalla procura di Torino che ha portato all’arresto anche del direttore della Caritas diocesana di Benevento. Insieme a lui sono stati tratti in arresto anche un tecnico informatico 37enne, residente in Piemonte, e il creatore di un canale a pagamento che sfruttava una piattaforma di messaggistica per diffondere il materiale. Lo stesso che veniva spedito ai clienti dietro il pagamento di una somma di denaro. In tutto sono ben 26 le persone che risultano, al momento, indagate.